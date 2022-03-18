"Бенфика" назвала стоимость Нуньеса

Фото инстаграм Дарвина Нуньеса

"Бенфика" определилась со стоимостью форварда Дарвина Нуньеса.

Как сообщает Goal.com, португальский клуб оценивает 22-летнего уругвайца в 80 миллионов евро.

Соглашение игрока с клубом действует до лета 2025 года. В его услугах заинтересованы дортмундская "Боруссия", "Манчестер Юнайтед" и "Милан".

В этом сезоне Нуньес провел 33 игры, в которых забил 26 голов.

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