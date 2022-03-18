"Бенфика" назвала стоимость Нуньеса
Фото инстаграм Дарвина Нуньеса
"Бенфика" определилась со стоимостью форварда Дарвина Нуньеса.
Как сообщает Goal.com, португальский клуб оценивает 22-летнего уругвайца в 80 миллионов евро.
Соглашение игрока с клубом действует до лета 2025 года. В его услугах заинтересованы дортмундская "Боруссия", "Манчестер Юнайтед" и "Милан".
В этом сезоне Нуньес провел 33 игры, в которых забил 26 голов.
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|Команда
|М
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|1
|Порту
|28
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|Бенфика
|28
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|Брага
|28
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|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
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|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
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|Белененсиш
|27
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|15
|КД Тондела
|28
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|Маритиму
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|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14