Месси может пропустить матч с "Монако"

Фото: твиттер ПСЖ

Форвард ПСЖ Лионель Месси может не сыграть против "Монако".

По сведениям Le Parisien, аргентинец пропустил пятничную тренировку из-за болезни. Тренерский штаб примет решение об участии Месси в матче в субботу, 19 марта.

Поединок между "Монако" и ПСЖ пройдет 20 марта в 15:00 (мск).

В этом сезоне Месси провел 26 игр, забил 7 голов и отдал 10 ассистов.

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