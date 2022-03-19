"Дженоа" переиграл "Торино", "Сассуоло" разгромил "Специю"
Фото: твиттер "Дженоа"
Представляем результаты матчей 30-го тура итальянской Серии А.
"Сассуоло" - "Специя" 4:1
Голы: Берарди (пен), 17 - 1:0, Верде, 35 - 1:1, Берарди, 48 - 2:1, Айхан, 78 - 3:1, Скамакка, 81 - 4:1
"Сассуоло": Консильи, Мюльдюр, Айхан, Феррари, Кирьякопулос, Лопес, Фраттези (Маньянелли, 85), Матеус Энрике (Харруи, 84), Траоре (Оддей, 90), Дефрель (Скамакка, 68), Берарди (Сейде, 90).
"Специя": Проведель, Амьян, Николау, Эрлич, Бастони, Кивер, Реца, Коваленко, Маджоре, Джаси (Манай, 74), Верде (Агудело, 74).
"Дженоа" - "Торино" 1:0
Гол: Портанова, 14 - 1:0
"Дженоа": Сиригу, Максимович, Эстигор, Васкес, Бадель (Эрнани, 90), Стураро, Амири (Бани, 25), Мелегони (Йебоа, 66), Портанова (Гальдамес, 66), Френдруп, Дестро (Хефти, 46).
"Торино": Бериша, Синго (Дзадза, 80), Родригес (Буонджорно, 80), Иццо, Бремер, Войвода (Ансальди, 51), Лукич, Мандрагора (Брекало, 51), Побега, Белотти, Пьяца.
Удаление: Эстигор (24).
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|26
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|6
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|26
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|27
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|8
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|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|26
|28
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|18
|Лечче
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|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17