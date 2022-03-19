"Вулверхэмптон" в результативном матче уступил "Лидсу"
Фото: твиттер "Лидса"
В 30-м туре АПЛ "Лидс" добыл выездную победу над "Вулверхэмптоном".
Турнирное положение команд осталось неизменным. "Лидс" идет на 16-м месте, "Вулверхэмтон" - на восьмом.
"Вулверхэмптон" - "Лидс" 2:3
Голы: Кастро, 26 - 1:0, Тринкау, 45 - 2:0, Харрисон, 63 - 2:1, Родриго, 66 - 2:2, Эйлинг, 90 - 2:3
"Вулверхэмптон": Жозе Са, Кастро (Фабиу Силва, 90), Боли, Коуди, Саисс, Аит-Нури, Дендонкер (Шикинью, 90), Моутинью, Поденсе (Хван Хи Чхан, 78), Рубен Невеш (Тринкау, 25), Хименес.
"Лидс": Мелье (Классон, 55), Эйлинг, Льоренте (Кох, 40), Стрейк, Даллас, Форшоу, Клих (Крессуэлл, 45), Харрисон, Родриго, Бэмфорд (Гринвуд, 23), Джеймс.
Удаление: Хименес (53).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18