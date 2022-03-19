"Вулверхэмптон" в результативном матче уступил "Лидсу"

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"Вулверхэмптон" в результативном матче уступил "Лидсу"Фото: твиттер "Лидса"

В 30-м туре АПЛ "Лидс" добыл выездную победу над "Вулверхэмптоном".

Турнирное положение команд осталось неизменным. "Лидс" идет на 16-м месте, "Вулверхэмтон" - на восьмом.

"Вулверхэмптон" - "Лидс" 2:3

Голы: Кастро, 26 - 1:0, Тринкау, 45 - 2:0, Харрисон, 63 - 2:1, Родриго, 66 - 2:2, Эйлинг, 90 - 2:3

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Кастро (Фабиу Силва, 90), Боли, Коуди, Саисс, Аит-Нури, Дендонкер (Шикинью, 90), Моутинью, Поденсе (Хван Хи Чхан, 78), Рубен Невеш (Тринкау, 25), Хименес.

"Лидс": Мелье (Классон, 55), Эйлинг, Льоренте (Кох, 40), Стрейк, Даллас, Форшоу, Клих (Крессуэлл, 45), Харрисон, Родриго, Бэмфорд (Гринвуд, 23), Джеймс.

Удаление: Хименес (53).

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