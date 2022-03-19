Тренер "Сан Лоренцо" осудил фанатов ПСЖ за свист в адрес Месси

Теги псжлионель мессисан лоренцо

Тренер "Сан Лоренцо" осудил фанатов ПСЖ за свист в адрес МессиФото: инстаграм Месси

Наставник "Сан Лоренцо" Педро Трольо отреагировал на свист фанатов в адрес форварда ПСЖ Лионеля Месси.

Напомним, что болельщики парижан свистели и оскорбляли Месси после вылета из Лиги Чемпионов.

"Освистывание Месси - признак упадка мирового футбола. Я понимаю, что кто-то приезжает посмотреть на Месси и может разозлиться, когда Лионель сам не свой, однако его никогда нельзя освистывать, даже если его команда вылетает из турнира.

Свистеть в адрес одного из лучших игроков в истории из-за того, что его команда выбыла", - это нечто немыслимое. У него пугающая карьера. Думаю, совершенно неуместно освистывать одного из лучших футболистов в истории. Просто поверить не могу", - приводит слова Трольо Mundo Deportivo.

Читайте также: Анелька поделился мнением о спаде Месси и Роналду. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 18 марта

Главные новости дня: 18 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов