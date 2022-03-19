Тренер "Сан Лоренцо" осудил фанатов ПСЖ за свист в адрес Месси

Фото: инстаграм Месси

Наставник "Сан Лоренцо" Педро Трольо отреагировал на свист фанатов в адрес форварда ПСЖ Лионеля Месси.

Напомним, что болельщики парижан свистели и оскорбляли Месси после вылета из Лиги Чемпионов.

"Освистывание Месси - признак упадка мирового футбола. Я понимаю, что кто-то приезжает посмотреть на Месси и может разозлиться, когда Лионель сам не свой, однако его никогда нельзя освистывать, даже если его команда вылетает из турнира.

Свистеть в адрес одного из лучших игроков в истории из-за того, что его команда выбыла", - это нечто немыслимое. У него пугающая карьера. Думаю, совершенно неуместно освистывать одного из лучших футболистов в истории. Просто поверить не могу", - приводит слова Трольо Mundo Deportivo.

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