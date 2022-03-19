"Ланс" обыграл "Клермон" в матче Лиги 1

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"Ланс" обыграл "Клермон" в матче Лиги 1Фото: твиттер "Ланса"

В рамках 29-го тура французской Лиги 1 "Ланс" одержал победу над "Клермоном".

Благодаря победе "Ланс" поднялся на девятое место. "Клермон" остается 16-м.

"Ланс" - "Клермон" 3:1

Голы: Рашани, 9 - 0:1, Данзо, 39 - 1:1, Сотока, 45 - 2:1, Айдара, 58 - 3:1

"Ланс": Фариньес, Клосс (Мачадо, 89), Айдара, Гради, Данзо, Франковски, Фофана (Берг, 76), Дукуре, Давид Кошта (Какута, 76), Сотока (Саид, 89), Ганаго (Калимуэндо, 65).

"Клермон": Джоко, Зедадка, Ожье, Унтонджи, Сейду (Менди, 90), Гастьен, Бертомье (Кауи, 64), Маньен, Рашани (Амель, 83), Да Кунья (Доссу, 64), Байо (Кье, 64).

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