"Ланс" обыграл "Клермон" в матче Лиги 1
Фото: твиттер "Ланса"
В рамках 29-го тура французской Лиги 1 "Ланс" одержал победу над "Клермоном".
Благодаря победе "Ланс" поднялся на девятое место. "Клермон" остается 16-м.
"Ланс" - "Клермон" 3:1
Голы: Рашани, 9 - 0:1, Данзо, 39 - 1:1, Сотока, 45 - 2:1, Айдара, 58 - 3:1
"Ланс": Фариньес, Клосс (Мачадо, 89), Айдара, Гради, Данзо, Франковски, Фофана (Берг, 76), Дукуре, Давид Кошта (Какута, 76), Сотока (Саид, 89), Ганаго (Калимуэндо, 65).
"Клермон": Джоко, Зедадка, Ожье, Унтонджи, Сейду (Менди, 90), Гастьен, Бертомье (Кауи, 64), Маньен, Рашани (Амель, 83), Да Кунья (Доссу, 64), Байо (Кье, 64).
Читайте также: "Сент-Этьен" сыграл вничью с "Труа". | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Почеттино уверен, что его штаб может привести к победе ПСЖ в Лиге Чемпионов
-
"Леванте" проиграл "Осасуне" в матче Ла Лиги
-
"Бавария" разгромила "Унион"
-
"Челси" прошел в полуфинал Кубка Англии
-
"Интер" потерял очки в матче с "Фиорентиной" Кокорина
-
Хави назвал фаворита предстоящего класико
-
"Зенит" разгромил "Арсенал" в матче РПЛ
-
"Ланс" обыграл "Клермон" в матче Лиги 1
-
Исидор повторил достижение Ари
-
1
Фанаты "Зенита" вывесили баннер, осуждающий действия ФИФА и УЕФА
-
"Барселона" интересуется защитником "Ювентуса"
-
"Валенсия" Черышева победила "Эльче"
-
Ваноли прокомментировал травму Аиртона
-
Сборная Франции определилась с заменой для травмированного Бензема
-
"Герта" разгромила "Хоффенхайм" и другие результаты 27-го тура Бундеслиги
-
"Спартак" надолго потерял Аиртона
-
"Наполи" одолел "Удинезе" благодаря дублю Осимхена
-
Черчесов объяснил успешную серию "Ференцвароша"
-
"Локомотив" переиграл "Ахмат", уступая в счёте к перерыву
-
"Гранада" добыла победу над "Алавесом" в матче с пятью голами
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13