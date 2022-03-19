"Интер" потерял очки в матче с "Фиорентиной" Кокорина

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"Интер" потерял очки в матче с "Фиорентиной" КокоринаФото: твиттер "Интера"

В рамках 30-го тура итальянской Серии А "Интер" сыграл вничью с "Фиорентиной".

"Интер" продолжает занимать третье место, "Фиорентина" - восьмое.

"Интер" - "Фиорентина" 1:1

Голы: Торрейра, 50 - 0:1, Думфрис, 55 - 1:1

"Интер": Ханданович, Думфрис, Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони (Димарко, 80), Перишич (Гозенс, 80), Видаль (Кайседо, 90), Чалханоглу, Барелла, Джеко (Корреа, 74), Мартинес (Санчес, 74).

"Фиорентина": Терраччано, Венути, Игор Жулио, Миленкович (Мартинес, 90), Бираги, Данкан, Торрейра, Кастровилли, Сапонара (Иконе, 74), Пионтек (Артур, 90), Гонсалес (Кальехон, 90).

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