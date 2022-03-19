"Интер" потерял очки в матче с "Фиорентиной" Кокорина
Фото: твиттер "Интера"
В рамках 30-го тура итальянской Серии А "Интер" сыграл вничью с "Фиорентиной".
"Интер" продолжает занимать третье место, "Фиорентина" - восьмое.
"Интер" - "Фиорентина" 1:1
Голы: Торрейра, 50 - 0:1, Думфрис, 55 - 1:1
"Интер": Ханданович, Думфрис, Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони (Димарко, 80), Перишич (Гозенс, 80), Видаль (Кайседо, 90), Чалханоглу, Барелла, Джеко (Корреа, 74), Мартинес (Санчес, 74).
"Фиорентина": Терраччано, Венути, Игор Жулио, Миленкович (Мартинес, 90), Бираги, Данкан, Торрейра, Кастровилли, Сапонара (Иконе, 74), Пионтек (Артур, 90), Гонсалес (Кальехон, 90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17