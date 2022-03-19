"Челси" прошел в полуфинал Кубка Англии
Фото: твиттер "Челси"
В рамках 1/4 финала Кубка Англии "Челси" добыл победу над "Мидлсбро".
Таким образом, лондонский клуб пробился в полуфинал турнира.
"Мидлсбро" - "Челси" 0:2
Голы: Лукаку, 15 - 0:1, Зиеш, 31 - 0:2
"Мидлсбро": Ламли, Макнейр (Пелтьер, 53), Фрай (Бамба, 46), Дейкстел, Тэйлор (Бола, 58), Хаусон, Крукс, Тавернье, Джонс, Коннолли (Уотмор, 58), Балогун (Коберн, 74).
"Челси": Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Сарр, Ковачич (Канте, 69), Зиеш (Кенеди, 81), Лофтус-Чик, Пулишич (Вернер, 68), Маунт, Лукаку (Вейл, 84).
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