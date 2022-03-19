"Бавария" разгромила "Унион"
Фото: твиттер "Баварии"
В рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" разгромила "Унион Берлин".
Мюнхенский клуб продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Боруссию" на 7 очков.
"Бавария" - "Унион Берлин" 4:0
Голы: Коман, 16 - 1:0, Ньянзу, 25 - 2:0, Левандовски (пен), 45 - 3:0, Левандовски, 47 - 4:0
"Бавария": Нойер, Станишич, Упамекано, Ньянзу, Эрнандес, Киммих (Толиссо, 75), Мусиала (Забитцер, 62), Сане (Рока, 75), Мюллер (Шупо-Мотинг, 75), Левандовски, Коман (Гнабри, 68).
"Унион Берлин": Люте, Рюэрсон, Кнохе, Баумгартль, Йеккель, Очипка, Харагути (Уджа, 84), Хедира, Мевальд (Шафер, 62), Беккер (Михель, 73), Авонийи (Фогльзаммер, 62).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20