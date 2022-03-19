"Бавария" разгромила "Унион"

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"Бавария" разгромила "Унион"Фото: твиттер "Баварии"

В рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" разгромила "Унион Берлин".

Мюнхенский клуб продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Боруссию" на 7 очков.

"Бавария" - "Унион Берлин" 4:0

Голы: Коман, 16 - 1:0, Ньянзу, 25 - 2:0, Левандовски (пен), 45 - 3:0, Левандовски, 47 - 4:0

"Бавария": Нойер, Станишич, Упамекано, Ньянзу, Эрнандес, Киммих (Толиссо, 75), Мусиала (Забитцер, 62), Сане (Рока, 75), Мюллер (Шупо-Мотинг, 75), Левандовски, Коман (Гнабри, 68).

"Унион Берлин": Люте, Рюэрсон, Кнохе, Баумгартль, Йеккель, Очипка, Харагути (Уджа, 84), Хедира, Мевальд (Шафер, 62), Беккер (Михель, 73), Авонийи (Фогльзаммер, 62).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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