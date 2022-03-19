Почеттино уверен, что его штаб может привести к победе ПСЖ в Лиге Чемпионов
Фото: инстаграм Маурисио Почеттино
Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино считает, что его штаб способен выиграть Лигу Чемпионов с клубом.
"Мы по природе своей готовы бороться, это захватывающее испытание для нас. Иметь возможность снова претендовать на победу в Лиге Чемпионов - это захватывает. Давать ПСЖ шанс сражаться за достижение поставленных целей - это всегда серьезный вызов. И да, мы чувствуем, что нам это по силам.
Однако сейчас это вопрос обмена мнениями. Мы встретимся с руководством клуба и обменяемся мнениями с целью найти лучшую формулу работы, определить будущее проекта, идеи. Мы все разберем в конце сезона. Посмотрим в конце сезона, останусь ли я в клубе. Решение принимать ему", - приводит слова Почеттино ESPN.
Напомним, что рамках 1/8 финала ЛЧ ПСЖ вылетел от "Реала".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
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|Марсель
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
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|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13