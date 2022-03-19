Почеттино уверен, что его штаб может привести к победе ПСЖ в Лиге Чемпионов

Фото: инстаграм Маурисио Почеттино

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино считает, что его штаб способен выиграть Лигу Чемпионов с клубом.

"Мы по природе своей готовы бороться, это захватывающее испытание для нас. Иметь возможность снова претендовать на победу в Лиге Чемпионов - это захватывает. Давать ПСЖ шанс сражаться за достижение поставленных целей - это всегда серьезный вызов. И да, мы чувствуем, что нам это по силам.

Однако сейчас это вопрос обмена мнениями. Мы встретимся с руководством клуба и обменяемся мнениями с целью найти лучшую формулу работы, определить будущее проекта, идеи. Мы все разберем в конце сезона. Посмотрим в конце сезона, останусь ли я в клубе. Решение принимать ему", - приводит слова Почеттино ESPN.

Напомним, что рамках 1/8 финала ЛЧ ПСЖ вылетел от "Реала".

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