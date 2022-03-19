Стали известны сроки восстановления Аиртона

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Стали известны сроки восстановления АиртонаФото: инстаграм Аиртона

Защитник "Спартака" Аиртон прошел медоследование после полученной травмы в игре против "Нижнего Новгорода" (1:1).

"Аиртон прошeл обследование - у него контузия кости и мышц голени. Это серьезная травма, однако, к счастью, не перелом, хотя после такого столкновения могло быть всякое. Срок восстановления будет понятен в динамике, ориентировочно месяц", - сообщил глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

Напомним, что бразилец травмировался после жесткого столкновения с защитником соперника Кириллом Гоцуком.

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