Семак прокомментировал победу над "Арсеналом"

Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов

Наставник "Зенита" Сергей Семак подвел итоги матча с тульским "Арсеналом" (3:0).

"Хороший результат. По качеству - неплохая игра, хотя нужно было быть немного острее в первом тайме. Не всегда верно держали структуру. Когда мы сбавили обороты, позволили сопернику сделать две-три опасные фланговые передачи.

Хотели больше активности от наших фланговых футболистов. Мостовому, Сергееву и Малкому эта схема подходит. Могли по ходу перестроиться, однако, на мой взгляд, того не требовалось с этим составом", - приводит слова Семака "Спорт-Экспресс".

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