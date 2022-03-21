Журналист Морган раскритиковал Артету за уход Обамеянга в "Барселону"

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Журналист Морган раскритиковал Артету за уход Обамеянга в "Барселону" Фото твиттер "Барселоны"

Журналист Пирс Морган подверг критике наставника "Арсенала" Микеля Артету из-за трансфера Пьер-Эмерика Обамеянга в "Барселону".

Напомним, что габонец расторг соглашение с "канонирами" и ушел на правах свободного агента.

"Очередной прекрасный гол Обамеянга - на этот раз в класико. Он стал самой смертоносной машиной по забиванию голов после перехода в "Барсу". С каждым голом, который он забивает, решение Артеты отдать его выглядит все более абсурдным. Бесплатный трансфер. Мы отдали его!

Он не завершил работу в "Арсенале", ему просто надоело, что его публично унижает тренер-новичок, который ведет себя как мелочный директор школы. Фанаты "Арсенала", которые думают, что нам лучше без него, заблуждаются.

Мне нравится наблюдать, как Обамеянг творит свою магию в "Барселоне", однако я при этом разъярен из-за того, что "Арсенал" отдал такого замечательного форварда мирового класса. "Доверяйте процессу", блин", - написал Морган в твиттере.

Читайте также: Пять клубов отказались от Обамеянга до его перехода в "Барселону". | http://soccernews.ru
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