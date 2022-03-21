В РФС отреагировали на идею о расширении РПЛ

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В РФС отреагировали на идею о расширении РПЛ

Стала известна реакция РФС на возможное расширение РПЛ и введение моратория на вылет из чемпионата.

"Большинство высокопоставленных чиновников РФС не в восторге от многих инициатив, которые хотят продавить клубы. Во-первых, в РФС не понимают, как в таком случае быть с лицензированием: перекройка турнира за несколько месяцев до окончания заставит полностью пересмотреть подход к выдаче лицензий.

Во-вторых, в РФС в принципе не уверены, что расширение пойдет на пользу российскому футболу", - сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

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