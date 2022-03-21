Агент Головина рассказал об отношении к россиянину в "Монако" из-за политической ситуации
Фото инстаграм Александра Головина
Александр Клюев, агент хавбека "Монако" Александра Головина, рассказал об отношении к футболисту в клубе на фоне политической ситуации.
"У Саши в клубе все замечательно. Все по-прежнему хорошо к нему относятся, несмотря на политику, от персонала до спортивного и тренерского штаба, президента клуба и хозяина.
Как все было позитивно, так и осталось. Ни с какими бытовыми проблемами он не столкнулся из-за санкций, все хорошо", - приводит слова агента Sport24.
Напомним, что Головин перебрался в "Монако" летом 2018 года. В текущем сезоне он провел 31 игру, забил три гола и отдал шесть ассистов.
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