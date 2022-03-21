Агент Головина рассказал об отношении к россиянину в "Монако" из-за политической ситуации

Фото инстаграм Александра Головина

Александр Клюев, агент хавбека "Монако" Александра Головина, рассказал об отношении к футболисту в клубе на фоне политической ситуации.

"У Саши в клубе все замечательно. Все по-прежнему хорошо к нему относятся, несмотря на политику, от персонала до спортивного и тренерского штаба, президента клуба и хозяина.

Как все было позитивно, так и осталось. Ни с какими бытовыми проблемами он не столкнулся из-за санкций, все хорошо", - приводит слова агента Sport24.

Напомним, что Головин перебрался в "Монако" летом 2018 года. В текущем сезоне он провел 31 игру, забил три гола и отдал шесть ассистов.

Читайте также: Головин прокомментировал разгромную победу "Монако" над ПСЖ. | http://soccernews.ru