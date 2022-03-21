УЕФА разрешил участникам еврокубков заявлять футболистов из РПЛ
УЕФА объявил о новых изменениях в регламентах Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Лики конференций.
Сообщается, что участникам еврокубков разрешили до 1 апреля включить в заявку новых игроков, которые ранее выступали в РПЛ и УПЛ.
Отмечается, что один клуб не может дозаявить больше двух новых футболистов.
Ранее ФИФА разрешила легионерам из российских и украинских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты до лета 2022 года.
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