УЕФА разрешил участникам еврокубков заявлять футболистов из РПЛ

УЕФА объявил о новых изменениях в регламентах Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Лики конференций.

Сообщается, что участникам еврокубков разрешили до 1 апреля включить в заявку новых игроков, которые ранее выступали в РПЛ и УПЛ.

Отмечается, что один клуб не может дозаявить больше двух новых футболистов.

Ранее ФИФА разрешила легионерам из российских и украинских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты до лета 2022 года.

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