ПСЖ разделился на два клана футболистов

Фото: инстаграм Месси

Французские СМИ сообщают о разногласиях среди футболистов ПСЖ.

Как сообщает RMC Sport, команда разделилась на два клана - франкоязычных и южноамериканских футболистов. Напряженность между кланами возросла после вылета команды из Лиги Чемпионов и теперь усилилась после разгрома от "Монако".

Отмечается, что одна из групп обвиняет футболистов второй в отсутствии необходимой самоотдачи, а руководство ПСЖ относится к этим игрокам недостаточно строго и дает им поблажки.

Читайте также: Почеттино назвал причину позора ПСЖ в матче с "Монако". | http://soccernews.ru