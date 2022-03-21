ПСЖ разделился на два клана футболистов

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ПСЖ разделился на два клана футболистовФото: инстаграм Месси

Французские СМИ сообщают о разногласиях среди футболистов ПСЖ.

Как сообщает RMC Sport, команда разделилась на два клана - франкоязычных и южноамериканских футболистов. Напряженность между кланами возросла после вылета команды из Лиги Чемпионов и теперь усилилась после разгрома от "Монако".

Отмечается, что одна из групп обвиняет футболистов второй в отсутствии необходимой самоотдачи, а руководство ПСЖ относится к этим игрокам недостаточно строго и дает им поблажки.

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