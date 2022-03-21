"Манчестер Юнайтед" не планирует приглашать Тухеля

Теги манчестер юнайтедтомас тухельчелси

"Манчестер Юнайтед" не планирует приглашать Тухеля Фото твиттер "Челси"

"Манчестер Юнайтед" не заинтересован в приглашении Томаса Тухеля.

По сведениям Sky Sports, "красные дьяволы" опровергают всю информацию об интересе к немецкому специалисту.

Отмечается, что в шорт-лист "МЮ" входят четыре тренера - Маурисио Почеттино (ПСЖ), Эрик тен Хаг ("Аякс"), Луис Энрике (сборная Испании) и Хулен Лопетеги ("Севилья").

На данный момент команду возглавляет Ральф Рангник. После окончания сезона он должен стать консультантом клуба.

Читайте также: Рангник может недоработать до конца сезона. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Ювентусе" подтвердили грядущий уход Дибалы

В "Ювентусе" подтвердили грядущий уход Дибалы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов