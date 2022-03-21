"Манчестер Юнайтед" не планирует приглашать Тухеля
Фото твиттер "Челси"
"Манчестер Юнайтед" не заинтересован в приглашении Томаса Тухеля.
По сведениям Sky Sports, "красные дьяволы" опровергают всю информацию об интересе к немецкому специалисту.
Отмечается, что в шорт-лист "МЮ" входят четыре тренера - Маурисио Почеттино (ПСЖ), Эрик тен Хаг ("Аякс"), Луис Энрике (сборная Испании) и Хулен Лопетеги ("Севилья").
На данный момент команду возглавляет Ральф Рангник. После окончания сезона он должен стать консультантом клуба.
Читайте также: Рангник может недоработать до конца сезона. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
В "Ювентусе" подтвердили грядущий уход Дибалы
-
Сборная Англии заменила четырех футболистов в заявке на мартовские матчи
-
"Барселона" выбрала соперника на Кубок Гампера
-
ПСЖ должен заплатить большую сумму за увольнение Почеттино
-
"Манчестер Юнайтед" пока не определился с ролью Рангника в следующем сезоне
-
Анри раскритиковал футболистов ПСЖ
-
Агент Головина прокомментировал отсутствие игрока в заявке сборной России
-
Рафинья просит "Лидс" снизить отступные. За бразильца борются три топ-клуба
-
Хакими может покинуть ПСЖ: названа причина
-
"Манчестер Юнайтед" не планирует приглашать Тухеля
-
Названы 4 клуба, которые активно выступают за мораторий на вылет из РПЛ
-
ПСЖ разделился на два клана футболистов
-
УЕФА разрешил участникам еврокубков заявлять футболистов из РПЛ
-
"Ювентус" работает над подписанием вингера "Ромы"
-
Агент Исидора прокомментировал будущее игрока в России
-
Агент Головина рассказал об отношении к россиянину в "Монако" из-за политической ситуации
-
В РФС отреагировали на идею о расширении РПЛ
-
Журналист Морган раскритиковал Артету за уход Обамеянга в "Барселону"
-
Шиманьски может оказаться в Ла Лиге
-
Захарян успеет восстановиться к матчу с "Краснодаром"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18