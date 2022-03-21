"Манчестер Юнайтед" не планирует приглашать Тухеля

Фото твиттер "Челси"

"Манчестер Юнайтед" не заинтересован в приглашении Томаса Тухеля.

По сведениям Sky Sports, "красные дьяволы" опровергают всю информацию об интересе к немецкому специалисту.

Отмечается, что в шорт-лист "МЮ" входят четыре тренера - Маурисио Почеттино (ПСЖ), Эрик тен Хаг ("Аякс"), Луис Энрике (сборная Испании) и Хулен Лопетеги ("Севилья").

На данный момент команду возглавляет Ральф Рангник. После окончания сезона он должен стать консультантом клуба.

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