Хакими может покинуть ПСЖ: названа причина

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Хакими может покинуть ПСЖ: названа причина Фото инстаграм Ашрафа Хакими

Защитник ПСЖ Ашраф Хакими может покинуть клуб.

Как сообщает RMC Sport, 23-летний марокканец имеет серьезные разногласия с одноклубниками, преимущественно, с южноамериканскими футболистами.

Напомним, что ПСЖ приобрел Хакими прошлым летом у "Интера" за 66,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Хакими провел 32 игры, в которых отметился тремя голами и четырьмя ассистами.

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