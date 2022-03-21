Агент Головина прокомментировал отсутствие игрока в заявке сборной России
Фото: инстаграм Головина
Александр Клюев, агент хавбека "Монако" Александра Головина, отреагировал на отсутствие игрока в заявке сборной России на мартовский сбор.
"Саша всегда с удовольствием ездил в сборную. Для него это не пустой звук. Всегда ждал вызова и ехал с огромной радостью. Разумеется, ему очень хотелось бы и сейчас приехать, однако все понимают, что с нынешней ситуацией это сложно.
Он сосредоточится на тренировочном процессе и играх за "Монако", однако будет следить за сборной и поддерживать ребят", - приводит слова агента Sport24.
Напомним, что сбор национальной команды будет проходить с 21 по 27 марта в Москве.
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