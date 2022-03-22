ПСЖ должен заплатить большую сумму за увольнение Почеттино

Фото инстаграм Маурисио Почеттино

Увольнение наставника команды Маурисио Почеттино недешево обойдется ПСЖ.

По сведениям журналиста Адриена Гренье, в случае увольнения парижанам придется выплатить Почеттино и его штабу более 20 миллионов евро. Зарплата аргентинца составляет 1,1 миллиона евро в месяц до уплаты налогов.

Почеттино тренирует ПСЖ с января 2021 года. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

ПСЖ лидирует в Лиге 1, опережая ближайшего преследователя на 12 очков. Однако клуб вылетел из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала.

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