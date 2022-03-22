"Барселона" выбрала соперника на Кубок Гампера

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"Барселона" выбрала соперника на Кубок Гампера

"Барселона" определилась с соперником на матч за Кубок Гампера.

Как сообщает Diario Sport, на ежегодном товарищеском турнире каталонцы хотят сыграть против "Ромы".

Игра за 57-й Кубок Жоана Гампера состоится на "Камп Ноу" 6 или 7 августа 2022 года.

Отметим, что "Барселона" выигрывала Кубок Гампера 44 раза.

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