Сборная Англии заменила четырех футболистов в заявке на мартовские матчи

Фото: твиттер сборной Англии

Сборная Англии заменила четырех травмированных игроков в заявке на мартовские матчи.

Как сообщает твиттер "трех львов", в сборную вызваны Тайрик Митчелл ("Кристал Пэлас"), Кайл Уокер-Питерс ("Саутгемптон"), Сэм Джонстон ("Вест Бромвич") и Олли Уоткинс ("Астон Вилла").

Отметим, что эти игроки прибыли в расположение сборной вместо Трента Александера-Арнольда ("Ливерпуль"), Риса Джеймса ("Челси"), Аарона Рэмсдейла ("Арсенал") и Тэмми Абрахама ("Рома").

В марте сборная Англии проведет два товарищеских матча - против Швейцарии (26 марта) и Кот-д'Ивуара (29 марта).

Читайте также: Назван состав сборной Англии на матчи со Швейцарией и Кот-д'Ивуаром. | http://soccernews.ru