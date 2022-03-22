В "Ювентусе" подтвердили грядущий уход Дибалы

Фото инстаграм Пауло Дибалы

Генеральный директор "Ювентуса" Маурицио Арривабене подтвердил, что Пауло Дибала покинет клуб.

"Мы не подписали новый контракт. После перехода Влаховича изменился технический проект клуба. Положение Пауло перестало быть центральным. Мы могли предложить Дибале контракт с более низкой зарплатой, однако это было бы неуважением к нему", - приводит слова директора журналист Джанлуиджи Лонгари.

Дибала играет в "Ювентусе" с 2015 года. В текущем сезоне он провел 29 игр, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

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