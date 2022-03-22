"Манчестер Сити" - лидер по доходу в прошлом сезоне
Консалтинговая компания Deloitte опубликовала рейтинг клубов с самым высоким доходом в сезоне 2020/21.
Лидером рейтинга стал "Манчестер Сити" с доходом 644,9 миллиона евро. В топ-3 также попали "Реал" (640,7) и "Бавария" (611,4). Отметим, что на 19-м месте расположился "Зенит" (212).
Топ-20 рейтинга выглядит следующим образом:
1. "Манчестер Сити" – 644,9 млн евро
2. "Реал" – 640,7
3. "Бавария" – 611,4
4. "Барселона" – 582,1
5. "Манчестер Юнайтед" – 558
6. ПСЖ – 556,2
7. "Ливерпуль" – 550,4
8. "Челси" – 493,1
9. "Ювентус" – 433,5
10. "Тоттенхэм" – 406,2
11. "Арсенал" – 366,5
12. "Боруссия" Дортмунд – 337,6
13. "Атлетико" – 332,8
14. "Интер" – 330,9
15. "Лестер" – 255,5
16. "Вест Хэм" – 221,5
17. "Вулверхэмптон" – 219,2
18. "Эвертон" – 218,1
19. "Зенит" – 212 млн
20. "Астон Вилла" – 207,3
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18