"Манчестер Сити" - лидер по доходу в прошлом сезоне

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"Манчестер Сити" - лидер по доходу в прошлом сезоне

Консалтинговая компания Deloitte опубликовала рейтинг клубов с самым высоким доходом в сезоне 2020/21.

Лидером рейтинга стал "Манчестер Сити" с доходом 644,9 миллиона евро. В топ-3 также попали "Реал" (640,7) и "Бавария" (611,4). Отметим, что на 19-м месте расположился "Зенит" (212).

Топ-20 рейтинга выглядит следующим образом:

1. "Манчестер Сити" – 644,9 млн евро
2. "Реал" – 640,7
3. "Бавария" – 611,4
4. "Барселона" – 582,1
5. "Манчестер Юнайтед" – 558
6. ПСЖ – 556,2
7. "Ливерпуль" – 550,4
8. "Челси" – 493,1
9. "Ювентус" – 433,5
10. "Тоттенхэм" – 406,2
11. "Арсенал" – 366,5
12. "Боруссия" Дортмунд – 337,6
13. "Атлетико" – 332,8
14. "Интер" – 330,9
15. "Лестер" – 255,5
16. "Вест Хэм" – 221,5
17. "Вулверхэмптон" – 219,2
18. "Эвертон" – 218,1
19. "Зенит" – 212 млн
20. "Астон Вилла" – 207,3    

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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