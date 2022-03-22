"Манчестер Сити" - лидер по доходу в прошлом сезоне

Консалтинговая компания Deloitte опубликовала рейтинг клубов с самым высоким доходом в сезоне 2020/21.

Лидером рейтинга стал "Манчестер Сити" с доходом 644,9 миллиона евро. В топ-3 также попали "Реал" (640,7) и "Бавария" (611,4). Отметим, что на 19-м месте расположился "Зенит" (212).

Топ-20 рейтинга выглядит следующим образом:

1. "Манчестер Сити" – 644,9 млн евро

2. "Реал" – 640,7

3. "Бавария" – 611,4

4. "Барселона" – 582,1

5. "Манчестер Юнайтед" – 558

6. ПСЖ – 556,2

7. "Ливерпуль" – 550,4

8. "Челси" – 493,1

9. "Ювентус" – 433,5

10. "Тоттенхэм" – 406,2

11. "Арсенал" – 366,5

12. "Боруссия" Дортмунд – 337,6

13. "Атлетико" – 332,8

14. "Интер" – 330,9

15. "Лестер" – 255,5

16. "Вест Хэм" – 221,5

17. "Вулверхэмптон" – 219,2

18. "Эвертон" – 218,1

19. "Зенит" – 212 млн

20. "Астон Вилла" – 207,3

Читайте также: Месси опустился на 20-е место в рейтинге претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal.com. | http://soccernews.ru