Советник Лапорты высказался о возможном трансфере Холанда в "Барселону"

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Советник президента "Барселоны" Энрик Масип прокомментировал возможный трансфер форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Его трансфер тяжело организовать, однако это не невозможно. Для его подписания должны сойтись многие обстоятельства. Жоан Лапорта сказал: "Клуб будет подписывать новичков, однако для этого необходимо продать кого-то", - приводит слова Масипа COPE.

Ранее сообщалось, что главными претендентами на 21-летнего норвежца являются "Манчестер Сити" и "Реал".

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