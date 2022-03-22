Зарема жестко отреагировала на слова главы РПЛ про оранжевую карточку игроку "Нижнего Новгорода"

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Зарема жестко отреагировала на слова главы РПЛ про оранжевую карточку игроку "Нижнего Новгорода"

Зарема Салихова, жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о словах президента РПЛ Ашота Хачатурянца касательно фола на Аиртоне в матче с "Нижним Новгородом" (1:1).

Напомним, что игрок "Нижнего Новгорода" Кирилл Гоцук жестко сфолил на Аиртоне. Бразилец покинул поле на носилках, но арбитр не показал Гоцуку даже желтой карточки. После матча Хачатурянц назвал возможную карточку оранжевой.

"А какая конкретно оранжевая? Морковно-оранжевая или темно-мандариновая? Для меня это - красная карточка. Карточка цвета адского пламени!" - заявила Зарема.

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