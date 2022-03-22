"Краснодар" сможет доиграть до конца сезона
Фото твиттер РБК
"Краснодар" сможет доиграть текущий сезон и подать заявку на следующий, сообщает "Чемпионат".
"Краснодарскому клубу не грозит снятие с чемпионата из-за финансовых проблем. Не будет проблем и с тем, чтобы начать следующий сезон. У президента клуба Сергея Галицкого есть доступные средства в России, которых достаточно для финансирования "Краснодара", - сообщает источник, знакомый с ситуацией.
На данный момент "Краснодар" занимает в РПЛ пятое место.
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