"Краснодар" сможет доиграть до конца сезона

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"Краснодар" сможет доиграть текущий сезон и подать заявку на следующий, сообщает "Чемпионат".

"Краснодарскому клубу не грозит снятие с чемпионата из-за финансовых проблем. Не будет проблем и с тем, чтобы начать следующий сезон. У президента клуба Сергея Галицкого есть доступные средства в России, которых достаточно для финансирования "Краснодара", - сообщает источник, знакомый с ситуацией.

На данный момент "Краснодар" занимает в РПЛ пятое место.

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