"Реал Сосьедад" контактировал с агентом Шиманьского

Фото инстаграм Себастьяна Шиманьски

Полузащитник "Динамо" Себастьян Шиманьски близок к переходу в "Реал Сосьедад".

Как сообщает AS, испанский клуб уже обсуждал с агентом игрока возможный переход. Ранее сообщалось, что его рассматривают в качестве замены травмированному Микелю Оярасабалю.

Отмечается, что у 22-летнего поляка также есть предложения из Англии, Франции и Италии.

Напомним, что Шиманьски может приостановить контракт с "Динамо" в одностороннем порядке.

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