УЕФА назвал дату проведения матча континентальных чемпионов между Италией и Аргентиной

УЕФА назвал дату и место проведения матча континентальных чемпионов между сборными Италии и Аргентины.

Как сообщает сайт УЕФА, поединок пройдет 1 июня на "Уэмбли".

Ранее сообщалось, что УЕФА и КОНМЕБОЛ договорились о сотрудничестве, а также о проведении матча между лучшими сборными континентов, который будет называться "Финалиссима".

Напомним, что Италия выиграла Евро-2020, а Аргентина завоевала Кубок Америки-2021.

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