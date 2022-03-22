УЕФА назвал дату проведения матча континентальных чемпионов между Италией и Аргентиной
УЕФА назвал дату и место проведения матча континентальных чемпионов между сборными Италии и Аргентины.
Как сообщает сайт УЕФА, поединок пройдет 1 июня на "Уэмбли".
Ранее сообщалось, что УЕФА и КОНМЕБОЛ договорились о сотрудничестве, а также о проведении матча между лучшими сборными континентов, который будет называться "Финалиссима".
Напомним, что Италия выиграла Евро-2020, а Аргентина завоевала Кубок Америки-2021.
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