"Манчестер Юнайтед" нацелился на Абрахама

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на Абрахама Фото твиттер Тэмми Абрахама

Нападающий "Ромы" Тэмми Абрахам может вернуться в АПЛ.

Как сообщает Il Messaggero, в услугах 24-летнего игрока заинтересован "Манчестер Юнайтед", который активно занимается поиском нового центрфорварда, чтобы не задействовать Криштиану Роналду в его нелюбимой роли.

Отмечается, что "Рома" готова отпустить футболиста, если поступит достойное предложение. Летом "Рома" приобрела Абрахама у "Челси" за 40 миллионов евро. Летом 2023 года "Челси" может выкупить игрока за 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Абрахам провел 40 игр, забил 23 гола и отдал четыре ассиста.

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