ПСЖ определился с будущим Рамоса

Фото: инстаграм Серхио Рамоса

Защитник ПСЖ Серхио Рамос может сменить клуб.

Как сообщает журналист Фабрис Хоукинс, руководство парижан хочет, чтобы Рамос покинул клуб предстоящим летом. 30 марта ему исполнится 36 лет.

ПСЖ подписал Рамоса летом 2021 года на правах свободного агента. За это время испанец принял участие всего в пяти играх.

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