"Реал" планирует трансфер Беллингема

Фото: инстаграм Беллингема

"Реал" проявляет интерес к вингеру дортмундской "Боруссии" Джуду Беллингему.

По сведениям журналиста Marca Рамона Альвареса, "сливочные" планируют заполучить 18-летнего англичанина в 2023 году.

При этом "Боруссия" предпочтет обсуждать трансфер Беллингема с "Реалом", а не с другими клубами.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 75 миллионов евро. В текущем сезоне на счету Беллингема 6 голов и 12 ассистов в 37 играх.

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