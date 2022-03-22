В "Барселоне" не исключают продления контракта с Дембеле

Фото: инстаграм Дембеле

Вице-президент "Барселоны" Рафа Юсте прокомментировал ситуацию с Усманом Дембеле.

"Как вы знаете, переговоры не принесли результатов, однако Хави говорит, что Усман - уникальный футболист, что он много делает для клуба. Думаю, что Хави выполняет фундаментальную работу, в том числе психологическую, помогая Дембеле лучше понять систему. Понятно, что Хави - пример для футболистов.

Не исключаю, что мы можем снова встретиться с его агентами, обсудить возможность того, что Усман остается в клубе", - приводит слова Юсте Catalunya Ràdio.

В свою очередь агенты француза заявили: "Если нам позвонит "Барса", мы приедем".

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