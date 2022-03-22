"Ювентус" нашел замену Дибале в "Ливерпуле"

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"Ювентус" нашел замену Дибале в "Ливерпуле" Фото: инстаграм Салаха

"Ювентус" нацелился на вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Как сообщает Mundo Deportivo, туринский клуб хочет воспользоваться тем, что "Ливерпулю" не удается продлить соглашение с египтянином. Преимущество "Ювентуса" в том, что они могут предложить игроку более выгодное предложение из-за более низких налогов.

Вероятно, "Ювентус" рассматривает Салаха в качестве замены Пауло Дибале, который летом покинет клуб.

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