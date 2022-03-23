Дибала наводил справки о ПСЖ

Фото: инстаграм Дибалы

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала занимается поиском нового клуба.

Как сообщает Foot Mercato, 28-летний аргентинец через свое окружение наводил справки о ПСЖ.

Ранее стало известно, что "Ювентус" не смог договориться с игроком о продлении контракта. По окончании сезона Дибала станет свободным агентом.

Отмечается, что спортивный директор ПСЖ Леонардо заинтересован в Дибале. Однако ходили слухи об его возможной отставке.

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