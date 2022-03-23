Дибала наводил справки о ПСЖ
Фото: инстаграм Дибалы
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала занимается поиском нового клуба.
Как сообщает Foot Mercato, 28-летний аргентинец через свое окружение наводил справки о ПСЖ.
Ранее стало известно, что "Ювентус" не смог договориться с игроком о продлении контракта. По окончании сезона Дибала станет свободным агентом.
Отмечается, что спортивный директор ПСЖ Леонардо заинтересован в Дибале. Однако ходили слухи об его возможной отставке.
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|Болонья
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|26
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