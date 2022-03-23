"Брешия" уволила Филиппо Индзаги

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"Брешия" уволила Филиппо ИндзагиФото: твиттер "Брешии"

Филиппо Индзаги был уволен с поста тренера "Брешии", сообщает сайт клуба.

48-летний специалист тренировал "Брешию" с июня 2021 года. Безвыигрышная серия команды длится уже четыре матча.

Отметим, что в Серии В "Брешия" занимает пятое место.

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