"Брешия" уволила Филиппо Индзаги
Фото: твиттер "Брешии"
Филиппо Индзаги был уволен с поста тренера "Брешии", сообщает сайт клуба.
48-летний специалист тренировал "Брешию" с июня 2021 года. Безвыигрышная серия команды длится уже четыре матча.
Отметим, что в Серии В "Брешия" занимает пятое место.
Читайте также: "Рубин" не уволит Слуцкого, несмотря на разгром от ЦСКА. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
УЕФА подтвердил желание России принять Чемпионат Европы 2028 или 2032 года
-
Крыховяк высказался об уходе из "Краснодара"
-
Райс сделал выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Челси"
-
"Это проявление расизма": Бельерин высказался об отстранении сборной России
-
Пять клубов ведут борьбу за Погба
-
Араухо и Гави отклонили очередное предложение "Барселоны" о продлении контракта
-
Карпин высказался об отказе Польши играть против России
-
"Брешия" уволила Филиппо Индзаги
-
ПСЖ предложит Холанду ту же зарплату, что готов был платить Мбаппе
-
"Вы совсем с ума сошли?" Карпин пришел в бешенство из-за вопроса о Дзюбе
-
Назван лучший игрок Словакии по итогам 2021 года
-
Карпин надеется, что России разрешат сыграть на ЧМ-2022
-
"Реал" не собирается увольнять Анчелотти
-
В Госдуме оценили шансы России получить право проведения Евро
-
"Интер" продлил контракт с одним из лидеров команды
-
Аспиликуэта ответил на вопрос о возможном переходе в "Барселону"
-
Погба рассказал о своих отношениях с Моуринью
-
В "Рубине" отреагировали на уход Хвичи
-
Дюков объяснил, зачем Россия подаст заявку на проведение Евро
-
РФС утвердил новый лимит на легионеров в РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17