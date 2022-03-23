Карпин высказался об отказе Польши играть против России

Теги россияпольшавалерий карпин

Карпин высказался об отказе Польши играть против России Фото твиттер сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин прокомментировал отказ Польши от участия в стыковом матче.

"Если бы у России был такой шанс, то, конечно, я бы также настаивал на отстранение Польши. 00 процентов. Чтобы пройти дальше – конечно. И вы бы все кричали, орали, что их нужно убирать. 100 процентов. Их позиция абсолютно понятна. Они первыми и начали кричать, орать", - приводит слова Карпина журналист Севастиан Терлецкий.

Напомним, что Польша отказалась играть с Россией из-за спецоперации россиян по защите Донбасса. Поляки напрямую вышли в финал стыков ЧМ-2022.

Читайте также: Карпин надеется, что России разрешат сыграть на ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА подтвердил желание России принять Чемпионат Европы 2028 или 2032 года

УЕФА подтвердил желание России принять Чемпионат Европы 2028 или 2032 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
Полная таблица

топ-5 тегов