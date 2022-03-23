Карпин высказался об отказе Польши играть против России

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Наставник сборной России Валерий Карпин прокомментировал отказ Польши от участия в стыковом матче.

"Если бы у России был такой шанс, то, конечно, я бы также настаивал на отстранение Польши. 00 процентов. Чтобы пройти дальше – конечно. И вы бы все кричали, орали, что их нужно убирать. 100 процентов. Их позиция абсолютно понятна. Они первыми и начали кричать, орать", - приводит слова Карпина журналист Севастиан Терлецкий.

Напомним, что Польша отказалась играть с Россией из-за спецоперации россиян по защите Донбасса. Поляки напрямую вышли в финал стыков ЧМ-2022.

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