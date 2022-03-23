"Это проявление расизма": Бельерин высказался об отстранении сборной России

Фото: инстаграм Бельерина

Защитник "Бетиса" Эктор Бельерин отреагировал на отстранение России от международных соревнований.

"Все молчали о событиях в Палестине, Йемене, Ираке. А Россию отстранили за то, что другие страны делали годами. Это проявление расизма. Мы придаем значение только тем событиям, которые недалеко от нас", - приводит слова Бельерина Marca.

Напомним, что из-за решений ФИФА и УЕФА сборную России отстранили от стыков ЧМ-2022, а "Спартак" был исключен из Лиги Европы.

Читайте также: Дюков объяснил, зачем Россия подаст заявку на проведение Евро. | http://soccernews.ru