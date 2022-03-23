Райс сделал выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Челси"

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Райс сделал выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Фото: инстаграм Деклана Райса

Хавбек "Вест Хэма" Деклан Райс, судя по всему, летом будет выбирать между двумя клубами.

Как сообщает Goal.com, в подписании 23-летнего англичанина заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Отмечается, что Райс предпочитает продолжить карьеру в "Челси". Он является воспитанником клуба.

В текущем сезоне на счету Райса четыре гола и четыре ассиста в 38 играх.

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