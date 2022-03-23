Крыховяк высказался об уходе из "Краснодара"
Фото: инстаграм Крыховяка
Хавбек Гжегож Крыховяк объяснил свой уход из "Краснодара".
"Для меня это было очень сложное, но естественное решение. С самого начала этой ситуации я внимательно следил за тем, что происходило в соседней стране. Последствия для всего мира, особенно для Украины, будут огромными. Сердце болит. Я не мог поступить иначе. Вот почему я решил, что должен уйти.
Я не хочу называть это личным протестом. Я просто решил, что это необходимо, понимая все последствия, которые могут на меня обрушиться. Это был вопрос моей нравственности, личное решение.
Правда ли, что я убедил других легионеров покинуть "Краснодар"? Это неправда. Эту информацию распространили в медиа, чтобы представить меня в негативном свете. Я никого не призывал уходить. Я не возглавлял никакого бунта. Каждый футболист, принявший такое решение, несет ответственность за него. Многие из них быстро решили приостановить контракты и не искать новый клуб. Я не мог себе такого представить.
Мне необходимо было принять решение, которое позволило бы мне по-нормальному продолжить сезон. Поэтому я ушел из "Краснодара" на несколько дней позже, чем большинство иностранцев. Наш тренер Даниэль Фарке стал первым, кто расторг соглашение. Именно он показал остальным пример. Я не считаю себя лидером бунта или как это еще назвать. В этой очень трудной ситуации я нес ответственность за себя. Я не мог смириться с тем, что на повестке дня такая ситуация. Я не мог там играть.
Критика в России? Это ничего не значит для меня. Это все, что я могу сказать. Мы внутри клуба все прояснили. Там знают, какие сейчас действуют правила. Это самое важное", - приводит слова Крыховяка Meczyki.pl.
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