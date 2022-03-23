УЕФА подтвердил желание России принять Чемпионат Европы 2028 или 2032 года
УЕФА получил заявку от России на проведение Евро-2028 или Евро-2032.
"УЕФА подтвердил получение декларации от РФС о намерениях подать заявку на проведение футбольного Евро-2028 и Евро-2032. На проведение претендуют Россия, Турция, Италия и Великобритания и Ирландия (совместная заявка)" - сообщает источник.
Напомним, что ранее УЕФА и ФИФА отстранили сборную и российские клубы от международных турниров.
У Санкт-Петербурга отобрали финал Лиги Чемпионов текущего сезона.
Читайте также: На проведение Евро-2028 подана всего одна заявка. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1