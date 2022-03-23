УЕФА подтвердил желание России принять Чемпионат Европы 2028 или 2032 года

УЕФА получил заявку от России на проведение Евро-2028 или Евро-2032.

"УЕФА подтвердил получение декларации от РФС о намерениях подать заявку на проведение футбольного Евро-2028 и Евро-2032. На проведение претендуют Россия, Турция, Италия и Великобритания и Ирландия (совместная заявка)" - сообщает источник.

Напомним, что ранее УЕФА и ФИФА отстранили сборную и российские клубы от международных турниров.

У Санкт-Петербурга отобрали финал Лиги Чемпионов текущего сезона.

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