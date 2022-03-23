Погба не понимает свою роль в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедполь погба

Погба не понимает свою роль в "Манчестер Юнайтед" Фото инстаграм Поля Погба

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба высказался о своих проблемах в клубе.

"Сложно играть на регулярной основе, когда ты часто меняешь позицию, систему игры или партнеров. Есть ли у меня действительно роль в "Манчестер Юнайтед"? Я задаю это вопрос, и у меня нет ответа", - приводит слова Погба MUFC Scoop.

Напомним, что контракт француза с клубом истекает по окончании сезона.

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