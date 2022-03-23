У "Ювентуса" есть план по трансферу Дзаньоло
Фото инстаграм Николы Дзаньоло
"Ювентус" собирается заполучить вингера "Ромы" Николу Дзаньоло.
Как сообщает Goal.com, туринский клуб не хочет платить требуемые за игрока 50 миллионов евро. "Ювентус" попытается сбить цену путем включения в сделку одного из своих футболистов.
Отмечается, что "Ювентус" рассматривает кандидатуры Артура Рамоса и Уэстона Маккенни.
В текущем сезоне на счету Дзаньоло четыре гола и восемь ассистов в 33 играх.
Читайте также: "Ювентус" нашел замену Дибале в "Ливерпуле". | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Глава Ла Лиги обрек на провал новый проект Суперлиги
-
Тьяго Силва хочет повторить путь Мальдини
-
Карпин высказался о новом лимите на легионеров
-
"Реал" определился с главным кандидатом на пост тренера на случай отставки Анчелотти
-
Ротен просит Месси покинуть ПСЖ
-
Уткин отреагировал на заявку России на проведение Чемпионата Европы
-
"Манчестер Юнайтед" планирует встречу с кандидатами на пост тренера команды
-
У "Ювентуса" есть план по трансферу Дзаньоло
-
Погба не понимает свою роль в "Манчестер Юнайтед"
-
Стала известна позиция "Барселоны" в переговороах с Араухо и Гави
-
УЕФА подтвердил желание России принять Чемпионат Европы 2028 или 2032 года
-
Крыховяк высказался об уходе из "Краснодара"
-
Райс сделал выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Челси"
-
"Это проявление расизма": Бельерин высказался об отстранении сборной России
-
Пять клубов ведут борьбу за Погба
-
Араухо и Гави отклонили очередное предложение "Барселоны" о продлении контракта
-
Карпин высказался об отказе Польши играть против России
-
"Брешия" уволила Филиппо Индзаги
-
ПСЖ предложит Холанду ту же зарплату, что готов был платить Мбаппе
-
"Вы совсем с ума сошли?" Карпин пришел в бешенство из-за вопроса о Дзюбе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17