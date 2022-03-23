У "Ювентуса" есть план по трансферу Дзаньоло

Фото инстаграм Николы Дзаньоло

"Ювентус" собирается заполучить вингера "Ромы" Николу Дзаньоло.

Как сообщает Goal.com, туринский клуб не хочет платить требуемые за игрока 50 миллионов евро. "Ювентус" попытается сбить цену путем включения в сделку одного из своих футболистов.

Отмечается, что "Ювентус" рассматривает кандидатуры Артура Рамоса и Уэстона Маккенни.

В текущем сезоне на счету Дзаньоло четыре гола и восемь ассистов в 33 играх.

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