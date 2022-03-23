У "Ювентуса" есть план по трансферу Дзаньоло

Теги ювентусроманикола дзаньолотрансферыуэстон маккенниартур рамос

У "Ювентуса" есть план по трансферу Дзаньоло Фото инстаграм Николы Дзаньоло

"Ювентус" собирается заполучить вингера "Ромы" Николу Дзаньоло.

Как сообщает Goal.com, туринский клуб не хочет платить требуемые за игрока 50 миллионов евро. "Ювентус" попытается сбить цену путем включения в сделку одного из своих футболистов.

Отмечается, что "Ювентус" рассматривает кандидатуры Артура Рамоса и Уэстона Маккенни.

В текущем сезоне на счету Дзаньоло четыре гола и восемь ассистов в 33 играх.

Читайте также: "Ювентус" нашел замену Дибале в "Ливерпуле". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" определился с главным кандидатом на пост тренера на случай отставки Анчелотти

"Реал" определился с главным кандидатом на пост тренера на случай отставки Анчелотти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов