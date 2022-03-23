"Манчестер Юнайтед" планирует встречу с кандидатами на пост тренера команды

Фото инстаграм Маурисио Почеттино

"Манчестер Юнайтед" занимается поиском нового тренера для команды.

По сведениям Daily Mail, в ближайшее время руководство "красных дьяволов" планирует встретиться с потенциальными кандидатами - Маурисио Почеттино (ПСЖ), Хуленом Лопетеги ("Севилья") и Луисом Энрике (сборная Испании).

Отмечается, что "МЮ" окончательно отказался от идеи приглашения Томаса Тухеля из "Челси".

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