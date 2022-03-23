Уткин отреагировал на заявку России на проведение Чемпионата Европы

Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина

Журналист Василий Уткин высказался о заявке РФС на проведение Евро-2028/32 в России.

"Вообще, конечно, это прекрасная новость - то, что РФС подал заявку на проведение Евро. Не знаю, кому это добавит оптимизма, но ведь это тончайший ход, ситуация win-win: или дадут, или посмеемся", - написал Уткин в телеграме.

Напомним, что ранее все российские команды были отстранены от международных турниров.

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