Уткин отреагировал на заявку России на проведение Чемпионата Европы
Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина
Журналист Василий Уткин высказался о заявке РФС на проведение Евро-2028/32 в России.
"Вообще, конечно, это прекрасная новость - то, что РФС подал заявку на проведение Евро. Не знаю, кому это добавит оптимизма, но ведь это тончайший ход, ситуация win-win: или дадут, или посмеемся", - написал Уткин в телеграме.
Напомним, что ранее все российские команды были отстранены от международных турниров.
Читайте также: УЕФА подтвердил желание России принять Чемпионат Европы 2028 или 2032 года. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Глава Ла Лиги обрек на провал новый проект Суперлиги
-
Тьяго Силва хочет повторить путь Мальдини
-
Карпин высказался о новом лимите на легионеров
-
"Реал" определился с главным кандидатом на пост тренера на случай отставки Анчелотти
-
Ротен просит Месси покинуть ПСЖ
-
Уткин отреагировал на заявку России на проведение Чемпионата Европы
-
"Манчестер Юнайтед" планирует встречу с кандидатами на пост тренера команды
-
У "Ювентуса" есть план по трансферу Дзаньоло
-
Погба не понимает свою роль в "Манчестер Юнайтед"
-
Стала известна позиция "Барселоны" в переговороах с Араухо и Гави
-
УЕФА подтвердил желание России принять Чемпионат Европы 2028 или 2032 года
-
Крыховяк высказался об уходе из "Краснодара"
-
Райс сделал выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Челси"
-
"Это проявление расизма": Бельерин высказался об отстранении сборной России
-
Пять клубов ведут борьбу за Погба
-
Араухо и Гави отклонили очередное предложение "Барселоны" о продлении контракта
-
Карпин высказался об отказе Польши играть против России
-
"Брешия" уволила Филиппо Индзаги
-
ПСЖ предложит Холанду ту же зарплату, что готов был платить Мбаппе
-
"Вы совсем с ума сошли?" Карпин пришел в бешенство из-за вопроса о Дзюбе