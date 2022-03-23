Ротен просит Месси покинуть ПСЖ

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Экс-игрок ПСЖ Жером Ротен считает, что Лионель Месси должен покинуть клуб.

"Улучшат ли ситуацию 10 дней в сборной Аргентины, помогут ему лучше завершить сезон с ПСЖ? Я настроен скептически. Истории любви с ПСЖ так и не вышло. Это должно закончиться в июне. Так будет лучше для всех", - приводит слова Ротена RMC Sport.

В текущем сезоне Месси провел 26 игр, в которых забил 7 голов и отдал 10 ассистов.

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