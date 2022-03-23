Ротен просит Месси покинуть ПСЖ

Теги лионель мессипсж

Ротен просит Месси покинуть ПСЖ Фото: инстаграм Месси

Экс-игрок ПСЖ Жером Ротен считает, что Лионель Месси должен покинуть клуб.

"Улучшат ли ситуацию 10 дней в сборной Аргентины, помогут ему лучше завершить сезон с ПСЖ? Я настроен скептически. Истории любви с ПСЖ так и не вышло. Это должно закончиться в июне. Так будет лучше для всех", - приводит слова Ротена RMC Sport.

В текущем сезоне Месси провел 26 игр, в которых забил 7 голов и отдал 10 ассистов.

Читайте также: В "Барселоне" высказались о возможном возвращении Месси. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" определился с главным кандидатом на пост тренера на случай отставки Анчелотти

"Реал" определился с главным кандидатом на пост тренера на случай отставки Анчелотти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов