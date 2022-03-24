Тьяго Силва хочет повторить путь Мальдини
Фото: твиттер ФИФА
Защитник "Челси" Тьяго Силва поделился планами на будущее.
"Надеюсь, я смогу делать то же, что и Паоло Мальдини в "Милане", играя до 40 или 41 года. Это мой план на ближайшее будущее, и я подготовился к этому.
Когда ты молод, ты думаешь, что ты супергерой. Я бы играл по одной игре в день, так что с точки зрения восстановления раньше все было немного быстрее, тогда как сейчас 24 часа кажутся недостаточным временем для того, чтобы восстановиться.
Ты всегда должен быть активным и быть в курсе новых методов восстановления. У меня есть много вещей, которые я делаю дома, например, физиотерапия, и сейчас у меня лучшая диета, чем раньше. Нужно хорошо себя подпитывать, не самыми плохими вещами. Это часть того, что я должен сделать, чтобы оптимизировать процесс восстановления, который в моем случае должен быть более быстрым", - приводит слова Силвы сайт "Челси".
Отметим, что в этом году бразильцу исполнится 38 лет.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
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|27
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18