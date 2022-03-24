Тьяго Силва хочет повторить путь Мальдини

Фото: твиттер ФИФА

Защитник "Челси" Тьяго Силва поделился планами на будущее.

"Надеюсь, я смогу делать то же, что и Паоло Мальдини в "Милане", играя до 40 или 41 года. Это мой план на ближайшее будущее, и я подготовился к этому.

Когда ты молод, ты думаешь, что ты супергерой. Я бы играл по одной игре в день, так что с точки зрения восстановления раньше все было немного быстрее, тогда как сейчас 24 часа кажутся недостаточным временем для того, чтобы восстановиться.

Ты всегда должен быть активным и быть в курсе новых методов восстановления. У меня есть много вещей, которые я делаю дома, например, физиотерапия, и сейчас у меня лучшая диета, чем раньше. Нужно хорошо себя подпитывать, не самыми плохими вещами. Это часть того, что я должен сделать, чтобы оптимизировать процесс восстановления, который в моем случае должен быть более быстрым", - приводит слова Силвы сайт "Челси".

Отметим, что в этом году бразильцу исполнится 38 лет.

Читайте также: Британский миллиардер Кэнди улучшил предложение о покупке "Челси". | http://soccernews.ru