Глава Ла Лиги обрек на провал новый проект Суперлиги

Фото: инстаграм Тебаса

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на новые попытки запуска европейской Суперлиги.

"Флорентино Перес никогда не проигрывает, он всегда что-то выдумывает. Идея Суперлиги появилась много лет назад, и она в большей степени принадлежит Флорентино, а не "Реалу". Она по-прежнему существует.

"Реал", "Барса" и "Юве" придают большое значение решению Евросоюза, однако правительства европейских стран уже высказали мнение по этому вопросу.

Они работают над другим проектом, который снова провалится. В нем не будет английских клубов. Они пойдут против УЕФА, ФИФА и АПЛ", - приводит слова Тебаса Football Italia.

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