Пети сделал прогноз на противостояние "Челси" и "Реала" в 1/4 финала Лиги Чемпионов
Фото: instagram
Экс-футболист "Челси" Эммануэль Пети сделал прогноз на противостояние с "Реалом" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.
"Если посмотреть на "Челси", в их команде так много футболистов, которые могут испортить вам жизнь. Я знаю, что это "Реал", клуб с историей, однако я почти уверен, что "Челси" пройдет", - приводит слова Пети твиттер Vince™.
Напомним, что в 1/8 финала "Челси" прошел "Лилль", а "Реал" выбил из турнира ПСЖ.
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