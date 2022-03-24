Пети сделал прогноз на противостояние "Челси" и "Реала" в 1/4 финала Лиги Чемпионов

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Экс-футболист "Челси" Эммануэль Пети сделал прогноз на противостояние с "Реалом" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Если посмотреть на "Челси", в их команде так много футболистов, которые могут испортить вам жизнь. Я знаю, что это "Реал", клуб с историей, однако я почти уверен, что "Челси" пройдет", - приводит слова Пети твиттер Vince™.

Напомним, что в 1/8 финала "Челси" прошел "Лилль", а "Реал" выбил из турнира ПСЖ.

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